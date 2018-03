Kar-wai lança longa em Berlim The Grandmaster, de Wong Kar-wai, fará sua estreia internacional em 7 de fevereiro, na abertura do 63 º Festival Internacional de Berlim, do qual o diretor chinês também será presidente do júri. Drama épico de artes marciais que se passa durante a tumultuada China dos anos 1930, o filme é inspirado na vida do lendário homem IP, mentor de Bruce Lee. A trama envolve temas como: guerra, família, vingança, desejo, memória e amor. Protagonizado por Tony Leung Chiu Wai (Days of Being Wild, Amores Expressos, Felizes Juntos, Amor à Flor da Pele e 2046, todos de Kar-wai), o filme conta também com Zhang Ziyi (O Tigre e Dragão, de Ang Lee).