Kanye West lança o disco 'Yeezus'

Mas tanto no disco em questão como agora, a auto imolação é a essência. E em Yeezus, Kanye a emprega com maestria. Quando se espera uma megalomania desenfreada, sua relação com Jesus é até respeitosa, considerando a ousadia. I Am a God, terceira faixa, o rapper tem na letra: "Acabei de falar com Jesus, ele me perguntou ?e aí Yeezus??/ Eu disse: ?tô de boa, tentando empilhar os meus milhões?". A faixa, embora sombria e agressiva como o resto de Yeezus, é bem-humorada. Seu refrão declama: "Eu sou um deus/ Anda logo com a minha massagem/ Eu sou um deus/ Tira o Porsche da garagem".

Yeezus, no entanto, emprega também outros lados da persona de Kanye. Em New Slaves, há uma visceral manifestação contra o estado atual do negro e, em I?m In It, ele rima sobre taras sexuais. O que se ouve é um nítido cuidado com as rimas, que estão mais cortantes e vituperiosas do que se tem ouvido de Kanye, especialmente na fraca coletânea Cruel Summer, lançada ano passado com algumas faixas inéditas. A preocupação revela uma das qualidades mais interessantes do artista, e a provável razão pela qual continua produzindo discos de impacto: seis álbuns adentro de sua carreira, o rapper parece ainda ter algo a provar. Não é a toa que Yeezus, que tem participação de Bon Iver, Daft Punk, Skrillex, e produção de Rick Rubin, foi retocado pelo perfeccionista West até uma semana antes do lançamento. A qualidade das rimas também reflete as críticas a Cruel Summer.

Yeezus é a versão 2013 de uma persona que Kanye West constrói desde os tempos do clássico College Dropout, seu disco de estreia, de 2004, cujo single Jesus Walks ainda colocava a figura sagrada em um patamar inalcançável. Desde então, Kanye protagonizou momentos de popularidade messiânica, como quando criticou George Bush por não gostar de pessoas negras, depois do desastre do furacão Katrina, em 2005. Foi parar na fossa em 2009, ao interromper Taylor Swift na premiação do MTV Video Awards. E voltou com My Beautiful Dark Twisted Fantasy, de 2010, disco em que explora sua egolatria decadente com um bisturi aflitivo, gerando novos clássicos do hip hop.

