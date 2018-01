Kanye West apresenta nova coleção da linha Yeezy na Semana de Moda de Nova York

Três meses após ser hospitalizado por exaustão, o rapper Kanye West fez sua primeira grande aparição em público na quarta-feira, 15, durante apresentação da sua coleção Yeezy na Semana de Moda de Nova York.

Com sua esposa, Kim Kardashian, na primeira fileira ao lado da editora-chefe da revista Vogue, Anna Wintour, West apresentou para a elite do mundo da moda a quinta temporada de sua coleção para a Adidas.

O desfile, que se tornou uma das apresentações mais exclusivas durante as semanas de moda recentes, não foi transmitido ao vivo no site do serviço de streaming de música TIDAL, como foram algumas apresentações antigas de West no passado.

Muitos usuários das redes sociais expressaram frustração quando souberam que não haveria transmissão online, mas as críticas foram positivas sobre o desfile mais recente do cantor de 39 anos, dizendo que a coleção foi enfatizada, e não ele mesmo.

"Para mim, foi o show de moda mais tradicional que ele já fez", disse Rickie De Sole, diretor da W Magazine, que estava no desfile.

"Teve um polimento. Foi um desfile de moda sério. Foi mais substancial e havia menos cerimônia. Foi realmente tudo sobre moda", acrescentou De Sole.

A coleção foi dominada por denim, jeans de cintura alta, casacos de capuz, bonés de beisebol e, claro, tênis.