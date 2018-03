Kantar Media, dona do Ibope, não vê espaço para dois institutos

“É improvável que dois serviços sobrevivam por longo período de tempo num mesmo país”, disse Richard ao Estado. “Os clientes vão acabar decidindo, mas minha expectativa é que não é eficiente manter os dois sistemas, é confuso”. Segundo ele, sempre há alguma diferença de números e isso pode confundir TVs e anunciantes. A Kantar divide o mercado com a Gfk numa situação muito particular na Holanda e na Bélgica, onde os aparelhos são seus, mas a operação de TV linear cabe à Gfk. Recentemente, a Kantar ampliou sua atuação nos dois países, ao mensurar também TV sob demanda lá.

A Globo ainda assiste à chegada da Gfk, sem participar da aposta. Para o diretor-geral Carlos Henrique Schroder, pode até surgir alguma diferença nos índices, mas, como nas intenções de voto pesquisadas por institutos diferentes em uma campanha política, a “tendência” costuma ser igual. “Raramente tem direção oposta. Você não tem dúvida de quem está liderando”, diz.

Kid Vigarista

Oscar Filho é Gonzalito, atrapalhado discípulo do malvado Gonzales, na pele de Paulo Miklos. O par é atração à parte em Carrossel - O Filme, de Alexandre Boury e Maurício Eça, que chega aos cinemas no dia 23, em mais um derivado do título da Televisa no SBT.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

*

Mais de 20 países já adaptaram o formato de ‘Bake Off’, mais um reality de gastronomia, que chega aqui pelo SBT, com apresentação de Ticiana Villas Boas. Os detalhes serão anunciados hoje.

*

A entrevista do dramaturgo Silvio de Abreu ao Ofício em Cena, acima citada, vai ao ar na GloboNews, amanhã, às 23h30, e é uma aula para quem gosta de TV. “Quando entro para escrever e me fecho no escritório”, diz ele a Bianca Ramoneda, “minha cabeça vai longe. Ali eu posso fazer tudo. Posso matar quem eu quiser, ir pra cama com quem eu quiser, beijar quem eu quiser, elogiar quem eu quiser. Sou Deus, entendeu? Sou Deus naquele universo que eu criei, E isso dá um prazer muito grande.”

Novela de Manoel Carlos, Em Família foi licenciada para a Coreia do Sul, onde irá ao ar pela TV do grupo EPG. O enredo foi vendido também para a TV5 da Mongólia, Las Viet, no Vietnã, e SIC, em Portugal.