Kamau 'conduz a cena' no Pompeia Kamau, expoente na renovação do rap em São Paulo, faz hoje, às 21h30, show no Sesc Pompeia. Indicado ao VMB 2009 e 2010, ele mostra músicas de seu último álbum Non Ducor Duco (não sou conduzido, conduzo). Rua Clélia, 93. Telefone: 3871-7700. De R$ 4 a R$ 16