Kaki King, a heroína da guitarra

"Muita gente ressalta isso em artigos e reportagens, e eu fico grata por me destacarem, mas há muitas outras guitarristas mulheres, além de homens, e isso não é algo realmente interessante para mim", desabafou a violonista e guitarrista à reportagem ontem à noite, já em São Paulo.

Ela toca no Sesc Ipiranga hoje e amanhã, às 21h. No ano passado, ela esteve no Brasil e já fez algumas novas amizades no País - uma delas com o percussionista brasileiro João Parahyba, do lendário combo de samba jazz Trio Mocotó, que lhe deu umas aulas de pandeiro.

Kaki é o codinome de Katherine Elizabeth King, nascida em Atlanta, Georgia, em 24 de agosto de 1979. No início da carreira, ela chegou a tocar no metrô de Nova York, tornando-se uma espécie de "residente" da Linha L. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

KAKI KING - Sesc Ipiranga. Rua Bom Pastor, 882, telefone 3340-2000. Hoje e amanhã, 21 h. Ingressos: R$ 12 (inteira). Classificação: 10 anos.