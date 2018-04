Justus estreia no game show '1 contra 100' no SBT

O apresentador explica que a oferta salarial não foi o principal atrativo para a troca de emissora. "Não foi por dinheiro. Eu fui seduzido pelo Silvio Santos. Foi gostoso ouvir que éramos parecidos: ambos apresentadores e empresários. É uma honra ser comparado a ele." O contrato com o SBT é diferente do que tinha na Record: agora, Justus divide lucros e despesas com a emissora. No primeiro semestre de 2010, Roberto Justus deve comandar uma segunda atração no canal.

O Programa

O game show fica uma hora no ar com 101 candidatos na disputa. Um jogador fica ao lado do apresentador e os outros 100 participantes de frente para a dupla. Para o jogador solitário levar R$ 1 milhão para casa ele precisa provar que sabe mais do que todos os 100 candidatos.

Justus faz as perguntas de conhecimentos gerais. Tanto o jogador quanto a multidão podem respondê-las. Mas, para o jogador se sair bem no resultado final, ele também precisa torcer para que o maior número possível de oponentes erre a resposta e deixe a atração. Ao longo do game, Roberto Justus adota a ?cartilha? de Silvio Santos e faz brincadeiras com o candidato - mas também o pressiona. Tudo como o patrão fazia no "Show do Milhão". As informações são do Jornal da Tarde.