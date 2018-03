Justus estréia em 2007 novo programa na Record Roberto Justus foi picado pelo bichinho da televisão. O apresentador de "O Aprendiz", que chegou a anunciar que a terceira edição do programa - encerrada na terça-feira - seria a última sob o seu comando na Record, terá uma nova atração no canal. Batizado de "Sócios", o programa estréia em 2007 e escolherá um sócio para Justus em um novo empreendimento. No formato, criação da emissora, candidatos dos mais diferentes setores disputarão a oportunidade de abrir um novo negócio com Justus. Pode ser algo já na área de atuação do publicitário, ou não. Justus acertou com a Record um contrato de mais um ano para a produção de Sócios e manifestou interesse de permanecer no canal depois disso, no comando de um talk show. Quanto ao "Aprendiz 3", a final de terça alcançou média de 14 pontos de audiência. Ficou em segundo lugar no horário, mas foi a menor média entre as finais do reality show. A primeira edição de O Aprendiz registrou média de 15 pontos e a segunda, 16, quando chegou a tomar a liderança da Globo por 44 minutos. O vencedor da vez foi o advogado Anselmo Martini.