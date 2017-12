Justus demite primeira candidata em <i>O Aprendiz 3</i> A participante Marília Dantas, 24 anos, foi a primeira a ser demitida por Roberto Justus na terceira edição do programa O Aprendiz, da Rede Record. Na tarefa da semana, os dois grupos de participantes tiveram que montar um negócio baseado em uma van. Marília, líder da equipe feminina, foi considerada omissa por Justus em alguns momentos da realização da prova. A atração, que estreou neste domingo, apresenta a disputa entre 16 candidatos por uma vaga na Wunderman, agência de marketing direto sediada em Nova York, com salário anual de R$ 500 mil. A inscrição para o programa encerrou em maio com cerca de 24 mil interessados em aceitar o desafio. Baseado na produção americana idealizada por Donald Trump, O Aprendiz representa uma entrevista de emprego no qual um grupo de candidatos é submetido a testes durante semanas até que se descubra quem está mais capacitado para ser contratado. A cada programa, novas tarefas devem ser cumpridas pelo grupo, levando em consideração a liderança, a capacidade de organização e o tempo destinado a obter o resultado de forma mais produtiva. Como nas edições anteriores, os 16 candidatos ficam confinados em um dos andares executivos do hotel Hilton São Paulo.