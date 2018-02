JUSTIN TIMBERLAKE VENDE 1 MILHÃO The 20/20 Experience, o novo álbum de Justin Timberlake, superou expectativas e vendeu cerca de 1 milhão de cópias em sua primeira semana, de acordo com a Billboard e a empresa Nielsen SoundScan. Trata-se de um número extraordinário para a enfraquecida indústria fonográfica, o resultado de uma ostensiva campanha de marketing em diversas frentes, e um atestado à rentabilidade de um pop star em 2013. Desde que o SoundScan passou a registrar o número de vendas semanais, em 1991, somente 19 álbuns estrearam com mais de 900 mil cópias. Entre estes estão dois do N-Sync, o antigo grupo de Timberlake. / REUTERS