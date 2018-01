Justin Timberlake e Anne Hathaway, homenagem em Harvard

Justin Timberlake recebeu uma homenagem nesta sexta, 5, na escola de teatro Hasty Pudding da Universidade de Harvard como o seu Homem do Ano. É tradição. Todo ano os alunos da escola elegem um homem e uma mulher. Neste, Timberlake e Anne Hathaway, a atriz que apresentou os indicados do Oscar 2010, foram os escolhidos. Ela participou de desfile em carro aberto com os atores da escola como drag queens.

Timberlake, que já ganhou prêmios Grammy e Emmy receberá seu pote de pudim dos estudantes da mais antiga escola de teatro do país, em uma cerimônia cômica. Astros como Robert Downey Jr., Tom Cruise, Robert De Niro, Bruce Willis e Martin Scorsese receberam esta distinção em edições anteriores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A escola Hasty Pudding disse que escolheu o cantor, compositor, ator e produtor por ser "um dos artistas mais inflientes da cultura pop".

Timberlake é um dos astros do filme The Social Network, sobre a evolução da rede social Facebook, criada no campus de Harvard, com estreia prevista para este ano.

Anne Hathaway, no centro do desfile na Avenida Massachusetts. Foto: Brian Snyder/Reuters

A semana passada Anne Hathaway, de 27 anos, foi honrada com o Hasty Pudding como a Mulher do Ano. Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel em O Casamento de Rachel, no ano passado, mas ficou mundialmente famosa em 2006, com o filme O Diabo Veste Prada (2006), no qual contracenava com Meryl Streep, num filme sobre as tiranias do mundo da moda.

Anne participou de um desfile em carro aberto pela Avenida Massachusetts, perto da universidade. Já receberam a homenagem as atrizes Katharine Hepburn, Lauren Bacall e Meryl Streep.