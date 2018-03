Justin Timberlake diz ter medo de fã que invadiu sua casa

Um juiz norte-americano concedeu ao cantor Justin Timberlake um mandado judicial impedindo que uma fã se aproximasse dele. O cantor alegou que passou a ter medo da mulher depois que ela invadiu sua casa.

Na ordem judicial, Timberlake declarou que Karen McNeil entrou sem autorização em sua propriedade, andou pelo local e, em seguida, entrou sem permissão em sua casa.

"A conduta cada vez mais agressiva e ofensiva da senhora McNeil é extremamente perturbadora", disse Timberlake por escrito na declaração.

"Temo pela minha segurança pessoal e da minha família e amigos", acrescentou.

Timberlake ganhou vários prêmios Grammy, os últimos em 2007 pela música "What Goes Around ... Comes Around". Outros sucessos do cantor são "SexyBack" e "Cry Me a River".

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)