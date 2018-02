Justin Bieber volta aos EUA e se envolve em discussão

Policiais foram chamados para a casa do jovem de 19 anos em Calabasas, na Califórnia, na manhã desta terça-feira, depois que um vizinho alegou que tinha sido ameaçado e atingido por Bieber, disse o porta-voz do xerife do condado de Los Angeles, Steve Whitmore.

Um boletim policial alegando agressão e ameaças por Bieber foi registrado e o caso estava sendo investigado, disse Whitmore. Nenhuma acusação formal foi apresentada contra o cantor canadense e Whitmore não quis dar mais detalhes alegando que a investigação estava em andamento.

Sob a lei da Califórnia, uma acusação de agressão pode incluir toque indesejado ou ato de cuspir.

O suposto confronto ocorreu depois que o cantor de "Boyfriend" chegou da Polônia, onde surpreendeu fotógrafos e funcionários do aeroporto de Lodz ao tirar a camisa em uma noite congelante enquanto passava pela segurança em direção a seu avião particular.

O assessor de Bieber não retornou as ligações para comentar o incidente desta terça-feira.

Uma fonte próxima a ele disse que a discussão em Calabasas aconteceu quando um vizinho foi reclamar de festas na casa de Bieber enquanto ele estava fora. Palavras foram trocadas, mas não ocorreu contato físico, disse a fonte, citando detalhes da segurança.

O site de celebridades TMZ afirmou que a discussão foi provocada porque Bieber dirigiu uma Ferrari recém entregue em alta velocidade pela rua onde mora na manhã desta terça-feira. A fonte ligada a Bieber discordou.

Bieber está em turnê pela Europa com seu show "Believe" e sua próxima apresentação está agendada para Munique, na Alemanha, em 28 de março.

(Reportagem de Jill Serjeant)