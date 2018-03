Justin Bieber: show extra no Rio Depois de confirmar um show extra em São Paulo, a produtora XYZ Live anunciou ontem também outra apresentação do ídolo teen Justin Bieber no Rio de Janeiro. O cantor canadense fará dois shows no Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), nos dias 5 e 6 de outubro. Em São Paulo, ele se apresenta nos dias 8 e 9 do mesmo mês, no Morumbi, como principal atração do Z Festival. Os ingressos para o show extra no Rio começam a ser vendidos nesta sexta-feira no site www.livepass.com.br, a partir da meia-noite; no Call Center (tel. 4003-1527), desde as 9 h; e nas bilheterias do Engenhão, a partir das 10 h.