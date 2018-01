Justin Bieber será denunciado em fevereiro por dirigir embriagado

Bieber, de 19 anos de idade, será acusado formalmente em 14 de fevereiro por dirigir alcoolizado, bem como conduzir um veículo com a habilitação vencida e resistir sem violência à prisão.

A expectativa é a de que o cantor não apareça no dia da denúncia formal, coincidentemente o Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

Foi a primeira prisão do cantor canadense, cuja vida fora do palco deu uma tumultuada guinada no último ano, com problemas que incluem a briga com paparazzi em Londres e uma investigação sobre se ele atirou ovos contra a casa de um vizinho no condomínio fechado onde mora, perto de Los Angeles.

Se condenado pelas acusações em Miami, Bieber poderá pegar até 6 meses de prisão, embora especialistas digam que ele provavelmente saia dessa com uma pena leve por ser seu primeiro delito.

Bieber foi parado pela polícia na madrugada de 23 de janeiro em uma Lamborghini amarela alugada junto com outro motorista, o aspirante a cantor de R&B Khalil Sharieff, que estava numa Ferrari vermelha também alugada.

Eles disputavam um racha numa via de quatro faixas em uma área residencial a algumas quadras da região turística e de vida noturna de South Beach, em Miami Beach.

