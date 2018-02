Justin Bieber não será processado por incidente com fotógrafo

Segundo a procuradora distrital adjunta Mara McIlvain, há "indícios insuficientes" de que o cantor canadense teria agredido o paparazzo José Hernández-Durán antes de deixar o local com sua namorada, a atriz Selena Gomez.

O fotógrafo acusou Bieber, de 18 anos, de ter saído de uma van para chutá-lo no abdome e socá-lo no rosto. Autoridades chamadas ao local não encontraram lesões aparentes no acusador.

Um médico depois apontou um "pequeno inchaço" no lado direito do rosto e uma "vermelhidão" na parte baixa do abdome -- lesões que foram consideradas apenas "superficiais".

O incidente ocorreu na localidade de Calabasas, cerca de 50 quilômetros a oeste de Los Angeles.

O relatório de McIlvain sugere que Bieber se irritou por ter seu veículo obstruído por fotógrafos, e por isso teria partido para cima de Hernández-Durán. Segundo testemunhas, não foi possível ver se o fotógrafo foi realmente agredido. Ele teria continuado fazendo fotos, e foi abordado por um advogado logo depois.

Os agentes de Bieber não se manifestaram.

(Reportagem de Eric Kelsey)