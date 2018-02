Justin Bieber lança linha de esmaltes

O ídolo teen Justin Bieber vai lançar uma linha de esmaltes para unhas inspirados em seus maiores sucessos musicais, anunciou nesta segunda-feira a empresa de esmaltes OPI.

Com tonalidades como One Less Lonely Glitter (lilás), Prized Possession Purple (cor de uva), Give Me the First Dance (prateado) e Me + Blue (azul escuro), as primeiras seis cores da linha de esmaltes Nicole by OPI serão vendidas a partir de dezembro deste ano exclusivamente nas lojas da rede varejista Wal-Mart.

Os outros esmaltes da coleção "One Less Lonely Girl" do cantor de 16 anos serão lançados nas lojas da Wal-Mart em janeiro de 2011, passando a ter distribuição mais ampla a partir de fevereiro.

"Estamos emocionados por fazer esta parceria com um cantor tão amado e que causou tanto impacto sobre a cultura pop", disse em comunicado à imprensa Suzi Weiss-Fischmann, vice-presidente e diretora artística da Nicole by OPI.

"As cores desta coleção são inspiradas na natureza animada e emotiva das canções de Justin e também na energia ímpar dele", acrescentou.

"One Less Lonely Girl", do álbum de estreia de Justin Bieber, de 2009, é um dos singles de maior sucesso da carreira do jovem músico, desde que ele foi descoberto no YouTube. Seu segundo álbum, "My World 2.0", estreou como número1 nas paradas dos EUA em março, e ele já vendeu mais de 5 milhões de álbuns em todo o mundo.

A linha de esmaltes é o produto mais recente a ser promovido com o nome de Bieber, que no início do ano foi citado como a celebridade mais pesquisada na internet.

Recentemente o cantor tornou-se porta-voz da linha de produtos dermatológicos anti-acne Proactiv, e neste Natal uma linha de bonecas e brinquedos Justin Bieber chegará às lojas.