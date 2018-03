Justin Bieber faz show extra em SP A produtora XYZ Live anunciou ontem uma segunda data para o Z Festival, que terá como principal atração o ídolo teen canadense Justin Bieber. Como os ingressos para o dia 8 de outubro se esgotaram rapidamente, os organizadores divulgaram novos shows para o dia 9, com as mesmas atrações, também no Estádio do Morumbi. As entradas para a segunda noite do festival começam a ser vendidas amanhã pelo www.livepass.com.br, a partir da meia-noite; no Call Center (4003-1527), a partir das 9 h; e na bilheteria 3 do Morumbi, a partir das 10 h. Bieber também canta no Rio (Engenhão), no dia 5, e em Porto Alegre (Beira-Rio), no dia 10.