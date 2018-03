Justin Bieber faz show com referência a Michael Jackson

A primeira apresentação de Justin em São Paulo - a segunda foi ontem, no mesmo local - mostrou que o garoto é mais do que um músico para aquelas meninas: é uma espécie de príncipe encantado, com sua franja meticulosamente arrumada, rosto delicado, voz infantil e jeito de bom moço. A apresentação do cantor fechou uma tarde de shows de bandas teen, iniciada às 16h20 - um atraso de vinte minutos que se estendeu até a entrada de Justin, última atração: a brasileira Cine, a boyband inglesa The Wanted e o pop sintetizado do Cobra Starship.

Antes do show de Justin começar, os alto-falantes do estádio executavam um repertório apenas com canções de Michael Jackson. Uma tentativa do canadense de imitar o Rei do Pop? Tudo ficou descarado quando o garoto entrou no palco, às 20h18, com uma roupa vermelha e um colete preto, uma espécie de figurino atualizado de MJ no videoclipe de Thriller. Abusando das coreografias, das batidas eletrônicas e do playback, o astro iniciou seu show com "Love Me", "Bigger" e "U Smile".

No set acústico, só com voz e violão, cantando "Never Let You Go" e "Favorite Girl", ele mostrou que tem algum talento. Sua voz parece que não passou pela mudança natural da puberdade. Mesmo que já tenha alcançado os 17 anos, canta como se ainda estivesse com 13, como nos vídeos amadores do YouTube que o levaram ao estrelato.

Seguindo a proposta de tentar se tornar uma espécie de novo Michael Jackson, Justin fez um cover mambembe de "Wanna Be Starting Something" e arriscou um vergonhoso moonwalk, passo de dança eternizado pelo verdadeiro Rei do Pop. O cantor teen finalizou o show com seu maior hit, "Baby", às 21h51. As informações são do Jornal da Tarde.