Justin Bieber faz hoje primeiro show no Rio

Justin tem uma legião de fãs pelo mundo. São mais de 13 milhões de seguidores no Twitter, a maioria de garotas, de 12 a 17 anos. Desde domingo, há quem acampe, guardando lugar na porta do Engenhão, estádio da zona norte, onde hoje acontece o primeiro show do cantor. Os ingressos custam de R$ 130 a R$ 400. "Somos oito fãs e combinamos um revezamento", contou a estudante Patrícia dos Santos Silva, de 14 anos. "Cheguei na madrugada de hoje (ontem), mas minhas amigas já estavam aqui desde domingo."

O mesmo fenômeno se repetiu em São Paulo. Na porta do Estádio do Morumbi, zona sul, que recebe o show no sábado e no domingo, havia 13 barracas montadas no fim da tarde de ontem. "Não tinha como dizer não para a minha neta", diz Maura Maria Aparecida Frutuoso de Jesus, de 53 anos. "Ela sofre e chora por causa do Justin. É muito sentimento", explica, sentada no chão de uma barraca abafada, de 2 m². "Passo o dia aqui com minha neta Gabi, de 13 anos. À noite, minha filha vem me render. Vou dormir em casa. "As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Os Cinco Shows

Rio de Janeiro

Hoje e amanhã no Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão). Ingressos apenas para amanhã.

São Paulo

Sábado e domingo no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi). Esgotado para sábado.

Porto Alegre

Segunda-feira, dia 10, no Estádio Beira-Rio. Mais informações no site http://justinbieber.livepass.com.br/