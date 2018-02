Justin Bieber 'está melhorando' após desmaio em show

Melissa Victor, assessora de imprensa do cantor, disse à Reuters que Bieber foi atendido com oxigênio durante 20 minutos nos bastidores da 02 Arena, e que depois, contrariando as recomendações médicas, voltou para concluir o show.

"Obrigado a todos que me ajudaram ontem à noite. Melhores fãs do mundo. Entendendo o que aconteceu. Obrigado pelo amor", disse Bieber, de 19 anos, aos seus 35 milhões de seguidores do Twitter.

Um porta-voz de Bieber disse que o cantor foi submetido a exames em um hospital mas que planeja apresentar-se normalmente nesta sexta-feira à noite, no último dos quatro shows programados para a O2 Arena.

Vídeos amadores colocados na internet mostram que, depois do desmaio na quinta, o agente de Bieber, Scooter Braun, se dirigiu ao público para dizer que desde o começo do show o cantor estava se queixando de falta de ar.

Mas a porta-voz dele disse que antes do show ele não apresentava nenhum problema.

Em junho passado, Bieber já havia desmaiado durante um show em Paris. Ele se chocou com uma parede de vidro e sofreu uma concussão.

