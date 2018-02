Justin Bieber e Selena Gomez terminam relacionamento, segundo mídia

Bieber, 18 anos, e Gomez, 20 anos, tornaram seu relacionamento público em fevereiro de 2011, quando apareceram juntos em uma festa do Oscar, meses depois de rumores de que estariam saindo.

Na noite de sexta-feira, no site do E! Online, houve a primeira notícia do término, com outros veículos da imprensa, incluindo as revistas US Weekly e People, também falando sobre o final do relacionamento. As informações citam fontes não identificadas próximas ao casal.

Representantes de Bieber e Gomez não retornaram as ligações e emails no sábado.

Bieber lançou dois álbuns em um ano que ficaram em número 1 nas paradas - o temático de Natal "Under the Mistletoe" e seu mais recente "Believe". Em setembro, ele ficou com o primeiro lugar na lista da Billboard "21 com menos de 21", lista dos principais artistas musicais jovens. Foi o segundo ano seguido que ele recebeu o título.

Gomez ficou famosa na adolescência com a série de TV da Disney "Wizards of Waverly Place" e agora faz sucesso como cantora pop.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)