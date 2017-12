Justin Bieber é inocentado da acusação de tentativa de roubo

Justin Bieber foi inocentado em uma investigação de suposto roubo na qual o cantor pop canadense era acusado de tentar levar o telefone celular de uma mulher, afirmou a Procuradoria de Los Angeles nesta segunda-feira.

A promotoria rejeitou as acusações ao considerar que as provas não eram suficientes para embasar as declarações, disse o porta-voz da procuradoria municipal, Frank Mateljan.

Bieber, de 20 anos, foi acusado em maio de tentar levar o telefone celular da mulher depois que ela teria tirado fotos dele em um parque de diversões em Van Nuys, Califórnia, no Vale San Fernando.

Representantes de Bieber não responderam imediatamente a um pedido para comentar o assunto.

O cantor de Boyfriend enfrentou uma série de questões jurídicas recentes, incluindo uma acusação de agressão em Toronto, de dirigir sob influência de álcool, resistir à prisão e usar uma carteira de habilitação vencida em Miami Beach, na Flórida.

Bieber também está sob investigação por supostamente atirar ovos e causar danos na casa de um vizinho em Calabasas, também na Califórnia.