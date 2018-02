Justin Bieber é acusado de agressão e direção perigosa no Canadá

As acusações foram feitas após dois motoristas terem entrado em "altercação física" na sexta-feira, disse a polícia, segundo a Canadian Broadcasting Corporation. A CBC disse que uma minivan e um veículo 4x4 colidiram no município de Perth East, nos arredores da cidade de Stratford, no Estado de Ontário.

"O pacífico retiro de Justin Bieber e Selena Gomez em Stratford no fim de semana foi infelizmente interrompido pela presença indesejada de paparazzi", disse o advogado de Bieber, Brian Greenspan, em um comunicado enviado por email.

"Isso, lamentavelmente, resultou em acusações de direção perigosa e agressão", acrescentou.

A polícia local não pôde ser imediatamente contatada para comentar.

(Reportagem de Allison Martell)