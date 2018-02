Justin Bieber diz que deixará atitude 'arrogante' e 'pretensiosa' de lado

A estrela pop Justin Bieber disse que está deixando para trás sua atitude "arrogante" e "pretensiosa" depois que o mau comportamento no ano passado prejudicou sua imagem, enquanto faz a transição de ídolo teen para artista adulto. O cantor de 20 anos de disse num vídeo publicado em sua página no Facebook, na noite da última quarta-feira, 28, que estava com medo do que as pessoas estavam pensando sobre ele.

A imagem de Bieber foi atingida por incidentes envolvendo condução negligente, atirar ovos na casa de um vizinho e uma suposta agressão após desentendimento com um fotógrafo. "Eu não queria ser arrogante ou pretensioso ou, basicamente, como eu tenho agido no ano passado...", disse o cantor canadense. "Eu não sou quem eu estava fingindo ser."

Bieber não consegue emplacar um hit nas paradas norte-americanas desde 2012, e a última vez que lançou um trabalho novo foi em 2013. Ele tem chamado mais atenção ultimamente pelo seu comportamento fora dos palcos do que pela sua música. O cantor disse que uma aparição nervosa no programa de televisão da apresentadora Ellen DeGeneres na quarta-feira levou à produção do vídeo que postou no Facebook.

Bieber, que ganhou proeminência como galã adolescente descoberto no YouTube, disse que seu comportamento "encobria" seu estado emocional. "Havia um monte de sentimentos acontecendo lá dentro, é difícil ser jovem e crescer neste tipo de negócio, crescer, em geral, é difícil", disse ele.

O cantor está atualmente cumprindo liberdade condicional de dois anos em Los Angeles depois de não contestar uma acusação de vandalismo por atirar ovos na casa de um vizinho há um ano. O incidente foi o primeiro de uma série de problemas legais para o jovem cantor. Ele foi preso e acusado de dirigir sob a influência de álcool ou droga em Miami Beach em janeiro de 2014. Mais tarde, ele se declarou culpado de uma acusação menor de condução negligente.

Bieber também foi acusado de agressão e condução perigosa, em Ontário, no Canadá, em agosto passado. O caso ainda está pendente.