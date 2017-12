Justin Bieber confirma shows no Rio e SP em novembro O cantor Justin Bieber confirmou nesta quinta-feira, 06, em sua página no Facebook que fará dois shows da sua "Believe Tour" no Brasil em novembro, o primeiro na Arena Anhembi, em São Paulo, no dia 2, e o segundo, na Praça da Apoteose, no dia 3, no Rio de Janeiro. A última vez que o cantor se apresentou no Brasil foi em outubro de 2011, em São Paulo e Rio.