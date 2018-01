Justiça proíbe venda de pertences de Paris Hilton em site Um juiz federal norte-americano ordenou a um site que suspenda a venda de fotografias, vídeos, diários e outros artigos pertencentes a Paris Hilton. A herdeira dos hotéis Hilton entrou na Justiça no mês passado contra o ParisExposed.com, pois, segundo ela, a página havia explorado com fins comerciais seus pertences, incluindo um vídeo onde ela aparece tomando banho de espuma. A ordem judicial, emitida na sexta-feira, 2, proíbe temporariamente que o site divulgue dados pessoais da milionária, como o número de seu seguro social e informações relacionadas a sua saúde. O porta-voz de Paris, Elliott Mintz, se mostrou satisfeito pela decisão judicial. "Sei bem o que isso está causando a Paris no aspecto profissional e emocional", disse Mintz. "Esta é a invasão mais perturbadora à privacidade de uma figura pública que já testemunhei." O site, disponível apenas a assinantes, foi aberto no mês passado e assegura que, entre outros itens à venda, possui fotos da jovem de 25 anos "em situações atrevidas". Paris disse que os pertences disponíveis no endereço virtual tinham sido enviados para um armazém particular há dois anos, quando ela e sua irmã Nick se mudaram de uma casa que tinha sido roubada. Dois suspeitos teriam pago US$ 2.775 pelo conteúdo do armazém em um leilão público e revendido os itens ao criador do site, o empresário Bardia Persa, por US$ 10 milhões. Persa deverá prestar depoimento no dia 16 deste mês.