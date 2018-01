Justiça penhora dízimo da Igreja Mundial à Band

Circulando. O título acima batizava um bom programa com Maria Cristina Poli no Canal 21, antes que a Band locasse seu espaço a cultos evangélicos. Agora, quem circula a bordo de ônibus é Sabrina Sato, na Record: o Busão da Sabrina desperta a memória afetiva do passageiro ao circular por lugares onde ele cresceu. Estreia sábado, com Rodrigo Faro.

Paulinho da Viola ou Alexandre

Pires? Dito assim, é até covardia, mas o público poderá escolher qual versão da novela Pecado Capital quer assistir de novo. Enquanto a Globo Marcas lança a versão original, com Francisco Cuoco, em DVD, o canal Viva põe no ar o remake do título, com Du Moscovis, a partir de 10 de novembro.

De Janete Clair,Pecado Capital foi criada às pressas para substituir Roque Santeiro, censurada a dois dias de sua estreia, em 1975, e acabou por se tornar um clássico. Betty Faria, que faz Lucinha, seria a Viúva Porcina e foi deslocada para a nova produção, como Cuoco, que faria Roque. Apenas Lima Duarte, do triângulo original, foi mantido no Roque Santeiro que foi ao ar dez anos depois.

24 Horas, a nova produção da franquia, chegará à TV aberta em prazo recorde. A Globo põe Jack Bauer no ar novamente a partir do dia 20, após o Fantástico, na vaga do reality SuperStar. 24 Horas: Viva um Novo Dia foi lançada ainda em maio nos Estados Unidos e na TV paga aqui, com 12 episódios.

Com todos os recordes que tem batido com a Copa, em relação à audiência deste ano, a Globo soma apenas 0,2% de crescimento na média de ibope do dia todo (das 7h à 0h), na comparação entre junho deste ano e junho de 2014, na Grande São Paulo.

A Record se dá por feliz porque, mesmo sem Copa, cresceu de 6,1 para 6,3 pontos entre um junho e outro, também na faixa das 7h à 0h, na Grande São Paulo, onde 1 ponto equivale a 65 mil lares.

Para o SBT e a RedeTV!, a Copa não fez cócegas de um junho a outro. As duas mantiveram seus índices, de 5,5 pontos e 0,9, ponto respectivamente. Os louros do Mundial foram mais notados no caso de Globo e Band em relação ao mês passado.