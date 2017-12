Justiça e política

O advogado e jurista diz a frase à mulher exausta e isolada. O diálogo ocorre num corredor no filme Confirmation, que acaba de estrear nos Estados Unidos.

O jurista vivido por Jeffrey Wright é Charles Ogletree, renomado professor da Escola de Direito de Harvard. A mulher, vivida por Kerry Washington, é Anita Hill, então professora de direito da Universidade de Oklahoma. Há 25 anos, Hill foi coprotagonista de sessões históricas no Senado que mudaram a maneira como a sociedade encara o assédio sexual. Mas ela saiu da experiência humilhada e temporariamente desacreditada.

O filme narra de maneira ficcional mas fiel o processo de confirmação do juiz Clarence Thomas, indicado pelo então presidente George Bush (pai) para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Os problemas começaram cedo. A vaga tinha sido aberta pela morte de Thurgood Marshall, não só um gigante do Judiciário, como o primeiro negro nomeado para a Corte. A cor da pele de Thomas era seu principal ponto em comum com o nobre antecessor.

Em 1991, esta colunista estava numa barulhenta festa de aniversário infantil em Manhattan, na véspera de Bush anunciar a indicação de Thomas. De olho no caos da sala abarrotada, tentava ouvir a conversa de pais que se refugiaram num canto, um grupo de homens professores de direito, amigos dos advogados anfitriões. “Não é possível”, disse um deles, incrédulo ao ouvir o nome de Thomas. O grupo discutia consternado a mediocridade do candidato e a decisão do presidente de usar raça para calar a boca da inevitável oposição ao juiz conservador.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mal estreou, Confirmation está provocando desconforto entre muitos ainda ativos participantes daquele drama. Anita Hill era uma discreta ex-assistente de Thomas no Departamento de Educação e na agência de promoção de igualdade no emprego.

O Comitê Judiciário do Senado, encarregado de conduzir as audiências para a sabatina do juiz, era formado de homens e liderado pelo hoje vice-presidente Joe Biden. Incluía Ted Kennedy, então conhecido por uma vida de porres e promiscuidade. Assistindo ao filme, revivi o desconforto das transmissões ao vivo em 1991, quando assédio sexual era algo familiar para qualquer mulher, mas ainda tabu em público.

A mulher que deu o furo de reportagem sobre a existência das alegações contra Thomas é Nina Totenberg, ainda a decana dos jornalistas que cobrem a Suprema Corte, um grupo rarefeito. Esta semana, Totenberg lembrou aquele ano que mudou a história da mulher no trabalho. Anita Hill havia se queixado ao Comitê Judiciário sobre o fato de que Thomas descrevia cenas sexuais para ela sem ser solicitado: mulheres fazendo sexo com animais, sexo grupal, estupros e filmes pornô. Assista às imagens de arquivo do depoimento da professora e entenda o quanto ela devia ficar mortificada. Isto é, se disse a verdade, porque um dos dois tem que ter mentido. Clarence Thomas se mostrou igualmente convincente na sua defesa então. Cheio de ira, ele não respondeu acusações específicas, repetia, “Não é verdade”. Mas usou a opção nuclear, numa famosa invectiva: “Isso é um circo. Uma desgraça nacional. É um linchamento high tech para negros presunçosos”. Linchamento. Sua confirmação foi garantida e, uma semana depois, Clarence Thomas era confirmado juiz da Suprema Corte, onde confirmou a reputação de mediocridade e conservadorismo que ouvi no tal aniversário infantil, mantendo até um silêncio de dez anos nos debates, só quebrado em fevereiro deste ano.

Na cena com seu advogado Charles Ogletree, Anita Hill diz: “Mas este caso não é sobre raça!”. Não era, mas acabou por ser. No ano seguinte, um número recorde de mulheres se elegeu para a Câmara e o Senado. Anita Hill foi atropelada pela política. Mas já foi indenizada pela história. Enquanto um certo juiz será lembrado pela política e não pelo Direito.