Justiça concede mandato de prisão contra ator Daniel Baldwin Um juiz da Corte Superior de Los Angeles emitiu um mandato de prisão contra o ator Daniel Baldwin depois que ele não compareceu à Corte para uma avaliação de seu programa de reabilitação por uso de drogas. O juiz Scott Millington concedeu o mandato depois que o ator não apareceu na audiência marcada para a manhã de sexta-feira, de acordo com os documentos da Justiça. Baldwin, de 47 anos, é irmão dos atores, Alec, Willian e Stephen Baldwin e já estrelou diversos shows na TV e filmes. Ele passou a ter problemas com as autoridades em abril de 2006, quando foi preso em um motel próximo de Los Angeles por posse de cocaína e equipamentos para uso de entorpecentes. Baldwin entrou em um programa de reabilitação na esperança de ter revogada as duas acusações. Em fevereiro, durante uma audiência sobre o andamento de seu programa, seu advogado disse que o ator completou diversas etapas do processo e continuaria o tratamento. Notícias publicadas informaram que Baldwin estava em Toronto, no Canadá, participando das filmagens de um filme, mas a informação não foi confirmada. Seu advogado não foi encontrado neste sábado para comentar o assunto.