Justiça anula terceiro casamento de Pamela Anderson Famosa por sua personagem no seriado S.O.S Malibu, Pamela Anderson teve seu casamento com Rick Salomon oficialmente anulado ontem, segundo documentos da corte. Nos documentos entregues à justiça, o casal alegou "fraude" como motivo para a anulação da união. Nos papéis não constavam mais detalhes e explicações sobre os argumentos para a dissolução do casamento. Pamela e Salomon, ambos com 40 anos, se casaram no último dia 6 de outubro, em Las Vegas, e se separaram pouco tempo depois, no dia 13 de dezembro. As mensagens deixadas para o advogado de Pamela, Larry Ginsberg, não foram imediatamente respondidas. Os documentos que serviram como fonte não nomeavam um advogado para Salomon e ele não foi localizado para que pudesse dar seu depoimento. A papelada entregue à corte mostrava que Salomon concordou com o pedido de anulação de casamento feito por Pamela em fevereiro. Cláusulas de pensão alimentícia e divisão de bens não estavam inclusas. A estrela de S.O.S Malibu já foi casada com os roqueiros Tommy Lee e Kid Rock. Rock e Pamela se divorciaram em 2006, antes mesmo de completarem quatro meses de casamento. Salomon, conhecido por protagonizar cenas de sexo com a então namorada Paris Hilton, foi casado durante nove meses com a atriz Shannen Doherty.