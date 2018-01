Justiça admite plágio de SBT sobre Record O SBT ainda pode recorrer da decisão do juiz Rogério Marrone de Castro Sampaio, da 27.ª Vara Cível de São Paulo, que condenou a emissora a pagar R$ 350 mil à Record por danos morais, sob acusação de plágio. O pomo da discórdia foi o quadro Jogo do Amor, exibido pelo Domingo Legal, do SBT, que seria cópia do Jogo da Afinidade, seção do programa Tudo É possível, registrado no Inpi. O juiz entendeu que a estrutura entre ambos é similar e que isso pode causar confusão no telespectador. O formato da Record, em atração então comandada por Ana Hickmann, data de 2007. Já o alvo da ação, vista pelo SBT, é referente a 2012.