Jurado do 'American Idol' produzirá CD para ajudar Haiti Simon Cowell, jurado do programa "American Idol", planeja produzir um álbum para arrecadar dinheiro para as vítimas do terremoto no Haiti. Entre os que devem fazer parte do CD estão a cantora Susan Boyle e Leona Lewis, entre outros artistas conhecidos. Cowell disse hoje que autoridades britânicas pediram a ele sua colaboração para reunir fundos. Segundo ele, a ideia é colocar o disco à venda já em uns dez dias, para arrecadar o máximo de dinheiro no menor tempo possível. O governo britânico e entidades privadas já estão enviando ajuda à nação caribenha, devastada por um terremoto no dia 12.