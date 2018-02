JUNOT DÍAZ VENCE PRÊMIO DE CONTOS MAIS CARO DO MUNDO De acordo com o Guardian, o escritor americano Junot Díaz, vencedor do prêmio Pulitzer, ganhou o concurso de contos literários mais rico do mundo. Sua história, Miss Lora, sobre o relacionamento entre um adolescente e uma mulher mais velha, levou o prêmio de £30 mil do concurso do Sunday Times EFG Private Bank. Díaz desbancou autores como Mark Haddon, Ali Smith e Sarah Hall.