JUNO TEMPLE ENTRE FAVORITOS DO BAFTA O Prêmio da Academia Britânica de Filmes e Televisão (Bafta) anunciou ontem que a atriz inglesa Juno Temple, de 23 anos, é uma das indicadas para a categoria dedicada a jovens estrelas na premiação. Outros atores que competem com ela são a sueca Alicia Vikander, o britânico Andrea Riseborough, a estadunidense Elizabeth Olsen e Suraj Sharma, da Índia. O Bafta será entregue em 10 de fevereiro em Londres. Juno Temple disse que estava feliz com a indicação, especialmente porque o vencedor será escolhido pelo público. Entre seus mais recentes trabalhos está sua atuação no filme Killer Joe, de William Friedkin. / AP