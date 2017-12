'Juno' é o grande vencedor do Spirit Awards E o Oscar independente foi para... Juno. A comédia teen, de Jason Reitman, foi o grande vencedor do Spirit Awards nas categorias de melhor filme, atriz (Ellen Page) e roteiro (Diablo Cody). A festa de entrega do ?Espírito Independente? ocorreu no sábado à noite na praia de Santa Mônica. Em seu discurso de agradecimento, Ellen disse que o Spirit ?é muito especial, mas na verdade tudo isso é culpa de Diablo, que escreveu um dos melhores roteiros que li na vida, com uma personagem adolescente como creio que nunca se viu antes.? Diablo é pseudônimo de uma antiga dançarina de strip-tease que criou um blog, virou escritora e foi parar em Hollywood, consagrada de cara pelo êxito espetacular de Juno. O prêmio de direção não foi para Jason, filho do também cineasta Ivan Reitman. Foi atribuído a Julian Schnabel, por O Escafandro e a Borboleta, que também recebeu o prêmio para a melhor fotografia (Janusz Kaminski). Para lembrar Robert Altman, que morreu no final de 2006, a Associação Film Independent criou um prêmio em homenagem ao grande diretor que conseguiu resistir aos apelos comerciais de Hollywood, desenvolvendo uma obra autoral ao longo de décadas. O diretor Todd Haynes e o elenco de I?m Not There - Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere, Julianne Moore e Heath Ledger - foram os vencedores do primeiro Robert Altman Award, no Spirit. Até por ser ele um dos premiados, a Associação Film Independent prestou sua homenagem a Heath Ledger, que morreu em janeiro, após ingerir - tudo indica que por acidente - uma dose excessiva de calmantes e pílulas para dormir. Cate Blanchett não deixou por menos e disse que Ledger, australiano como ela, ?era provavelmente o espírito independente mais belo de todos?. O Spirit contemplou, como melhor documentário, Crazy Love, de Dan Kloves. Javier Bardem não concorria, e o ator coadjuvante vencedor foi Kasi Lemmons, por Talk to Me (estrelado por Don Cheaddle). O prêmio de ator foi para Philip Seymour Hoffman, por The Savages, que também ganhou o de roteiro. O melhor filme estrangeiro foi o musical Once, do irlandês John Carney. Para um prêmio que se pretende independente, não deixa de ser curioso assinalar que Angelina Jolie, estrela top de Hollywood, foi a dona da noite, atraindo todas as atenções para a sua gravidez. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo