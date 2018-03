Julio Medaglia será indicado para São Pedro O secretário de Estado da Cultura Andrea Matarazzo decidiu ontem pela indicação do maestro Julio Medaglia para o cargo de diretor artístico do Teatro São Pedro. "Vamos propor para o Instituto Pensarte", diz Matarazzo, referindo-se à instituição responsável pela gestão do teatro - até 2011, a Apaa (Associação Paulista de Amigos da Arte) era a organização social que geria o espaço. No dia 12, o maestro Roberto Duarte pediu demissão do cargo de diretor artístico do São Pedro. "Minha participação e do regente titular Emiliano Patarra foi minimizada", disse Duarte, na época de seu pedido de demissão, referindo-se a escolhas de repertório para a instituição. Além de Julio Medaglia, o maestro Luis Gustavo Petri estava cotado para ser indicado para o cargo. / C.M.