Julio Iglesias em dois shows no HSBC Há dois anos sem vir ao Brasil, o maior latin lover, Julio Iglesias, faz shows hoje (22h) e amanhã (20h), na casa HSBC Brasil. O repertório terá músicas do álbum 1, com seus maiores clássicos, como Manuela, Devaneios e Hey. Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antonio.