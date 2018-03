Juliette Binoche no cartaz de Cannes A atriz francesa Juliette Binoche, em um registro feito pela fotógrafa Brigitte Lacombe, será a imagem da 63.ª edição do Festival de Cannes, que ocorrerá de 12 a 23 de maio, informaram hoje os organizadores do evento. A foto de Lacombe mostra Binoche sobre um fundo azul, descalça, com camisa e calça pretas e segurando pincéis. A atriz ganhou em 1996 um Oscar de coadjuvante por sua atuação como a enfermeira Hana no filme O Paciente Inglês, de Anthony Minghella. / EFE