Julianne Moore é Sarah Palin na TV Julianne Moore viverá Sarah Palin na TV. A atriz é estrela de Game Change (Mudança de Jogo), filme que a HBO prepara sobre a ascensão de Sarah Palin, ex-governadora do Alasca, como vice na chapa do republicano John McCain (que será vivido por Ed Harris) à presidência dos EUA em 2008. O longa vai ao ar em 10 de março e é inspirado no livro de John Heilemann e Mark Halperin, de 2010, que documenta os bastidores da campanha presidencial dos EUA há quatro anos. A escolha da HBO de relembrar o drama da corrida de 2008 para a Casa Branca é oportuno, já que os norte-americanos se preparam para as eleições presidenciais de 2012. / REUTERS