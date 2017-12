Julianne Moore e Mark Ruffalo filmam em São Paulo

Fernando Meirelles fechou o elenco internacional do longa Blindness, que começa a filmar no fim de julho para um consórcio canadense/japonês, baseado no romance Ensaio sobre a Cegueira, do vencedor do Nobel, José Saramago. Julianne Moore já havia sido confirmada e, agora, vem juntar-se ao dela os nomes de Mark Ruffalo, presente nas telas no elenco de Zodíaco, Danny Glover e Sandra Oh. A filmagem começa no fim de julho no Canadá, prossegue no Uruguai e, em setembro, terá sua etapa final em São Paulo. Meirelles, cuja empresa O2 é associada no projeto, também quer que, no Brasil, o título do filme seja só Cegueira.