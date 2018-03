Juliana Paes e Rodrigo Lombardi desfilam no Fashion Rio

O dia começou, no entanto, com a moda festa da grife paulistana Acquastudio, da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, que mostrou coleção bem conceitual, com formas arredondadas e de espiral, cheias de recortes e movimento. A elegância e suavidade deram lugar a um clima de sensualidade na passarela de Graça Ottoni, que apostou nos tons de vermelho, ora com decotes provocativos, deixando seios à mostra, ora com fendas nas costas.

A Mara Mac destacou-se pelas transparências nos vestidos e nas blusas, confeccionadas com tecidos leves, mas numa proposta informal. Abusou da camisaria branca em várias versões. Para enfatizar a liberdade das roupas, investiu em macacões e macaquinhos soltos e vestidos larguinhos. A estilista Helô Rocha, da Têca, também fez uma coleção elegante, inspirada em francesas como Jane Birkin e Brigitte Bardot. Vestidos e saias estão bem justos e curtos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.