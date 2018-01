Juliana Paes é eleita a mais sexy pela <i>VIP</i> A atriz Juliana Paes foi considerada a mulher mais sexy por eleição da revista VIP. A festa para comemorar a escolha será realizada nesta quarta-feira, no morro da Urca. O bufê do evento será afrodisíaco e com um tema bastante apropriado: Tentação, Sedução. Juliana, a dona das curvas mais invejadas do País, deve comparecer à festa e celebrar o prImeiro posto na eleição da revista. A bela atualmente grava Pé na Jaca, próxima novela das sete da Rede Globo. O folhetim de Carlos Lombardi tem ainda no elenco Flávia Alessandra (escalada após a desistência de Luana Piovani), Fernanda Lima, Sílvia Peiffer, Murilo Benício, Marcos Pasquim, Marisa Orth e Evandro Mesquita.