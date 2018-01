Juliana Kehl mescla MPB e samba em seu 1º álbum Enigmas do meio artístico. Antes, um nome com pretensões de estrela teria de estourar até os 25 anos, a indústria não via com bons olhos os retardatários. Hoje, uma cantora como Juliana Kehl pode lançar seu primeiro disco aos 32 e ainda conseguir enxergar uma longa carreira pela frente. "Não queria um disco careta nem de música eletrônica. Sinto que minhas composições são uma mescla de tudo o que ouvi na vida: da MPB tradicional, passando pelo erudito, samba e música contemporânea."