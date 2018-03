Julian Barnes vence o Man Booker Prize Foram três disputas frustradas até finalmente o escritor britânico Julian Barnes ser escolhido vencedor do Man Booker Prize, o mais importante da comunidade de língua inglesa. O anúncio aconteceu anteontem, em Londres, com a consagração de sua obra The Sense of an Ending (A Sensação de um Final), considerado por um dos jurados como um dos "textos mais magistrais já lidos recentemente". Pela distinção, o autor vai ganhar 50 mil libras, cerca de 56 mil.