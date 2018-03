Julian Barnes em final de prêmio O escritor Julian Barnes e outros dois romancistas estreantes estão entre os seis competidores na final do Man Booker Prize. Três vezes finalista da premiação britânica mais importante da literatura, Barnes foi indicado pelo livro The Sense of an Ending. O autor, de 65 anos, nunca venceu o prêmio. Este ano ele é apontado pela crítica como o principal favorito. Barnes concorrerá com Stephen Kelman (Pigeon English), A.D. Miller (Snowdrops), Patrick deWitt (The Sisters Brothers), Carol Birch (Jamrach"s Menagerie) e Esi Edugyan (Half Blood Blues). O vencedor será anunciado no dia 18 de outubro e ganhará US$ 82 mil. / AP