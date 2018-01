Julian Assange, do WikiLeaks, estrela episódio de 'Os Simpsons'

O polêmico fundador da organização WikiLeaks, Julian Assange, será um personagem convidado e vai emprestar sua voz a um episódio da série animada de comédia Os Simpsons. Ele será um vizinho da família, depois que os Simpsons se mudarem de sua casa na cidade ficcional de Springfield.

A breve participação de Assange como personagem convidado irá ao ar nos EUA no programa de 19 de fevereiro, que marca o episódio número 500 de "Os Simpsons", disse Antonia Coffman, porta-voz de série que é transmitida na Fox Television.

No episódio, a família Simpsons - Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e os animais de estimação - se muda para uma área inóspita e isolada onde eles são vizinhos de Assange, que interpreta ele mesmo.

O produtor-executivo do Os Simpsons, Al Jean, disse à revista Entertainment Weekly que a equipe criativa da série sabe que Assange é "polêmico", mas ao elaborar o programa eles procuraram não tocar em sua "situação legal". Em vez disso, os roteiristas asseguraram que a aparição dele fosse cômica. Assange gravou suas falas remotamente da Inglaterra.

O australiano está atualmente sob prisão domiciliar perto de Londres e prestes a comparecer perante a Suprema Corte britânica, na quarta-feira, para apelar da extradição para a Suécia, onde ele é acusado de comportamento sexual impróprio por duas ex-voluntárias do WikiLeaks.

Ele enfureceu autoridades norte-americanas em 2010 quando o WikiLeaks, que tinha parcerias com os maiores jornais do mundo, vazou uma leva de despachos diplomáticos que expuseram as visões sinceras de diplomatas norte-americanos e de seus aliados sobre uma variedade de assuntos, incluindo as guerras no Afeganistão e, na época, no Iraque.

(Por Alex Dobuzinskis)