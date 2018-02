Júlia Tygel lança amanhã 'Entremeados' no Vila Mariana

Com base na sua experiência em escrever arranjos de obras de Brahms e Beethoven para piano e violoncelo durante a sua graduação em música na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ela fez arranjos para essa mesma formação para músicas como "Beatriz" (Edu Lobo e Chico Buarque), "Eu Não Existo Sem Você" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), "Caicó" (Folclore Brasileiro) e Roda Viva (Chico Buarque). Também compôs o seu "Improviso", que está no disco e faz parte do show. As violoncelistas Vana Bock e Adriana Holtz participam do show.

"Eu cresci ouvindo música popular. E fui estudar piano erudito, porque meu pai e minha avó tocavam como amadores", lembra a campineira, que iniciou seus estudos aos sete anos. Durante a faculdade, tocou em duo com o violoncelista Mario Artur Caleiro Costa, da Sinfônica de Campinas, até 2006. "Foi com ele que comecei a escrever (arranjos) e foi um laboratório. Isso me ajudou a escrever composições conhecidas, como ''Beatriz'', com ajuda de técnicas da composição erudita."

E nota por nota, está tudo escrito. E "Beatriz" ainda mais bela. Para ouvir, visite www.myspace.com/juliatygel. Em alguns momentos, parece improvisação. Mas o seu improviso já foi feito antes, registrado, em várias dimensões. Mas ela ainda quer aprender a improvisar, como no jazz... Mas antes, vai para Nova York, daqui 15 dias, dar continuidade ao seu doutorado em música que está realizando na USP, em São Paulo. Ela estuda o ponto de partida de inspiração de compositores eruditos do século 20, como por exemplo, Bartók, e qual o caminho seguiram até a composição final. "É um grande aprendizado, porque gosto de trabalhar com limites, o que é estimulante."

Júlia Tygel

Amanhã, às 20h30

Sesc Vila Mariana - Auditório

Rua Pelotas, 141 - Vila Mariana

Tel.: 5080 3000

Preços: R$ 12,00 (inteira), R$ 6,00 (usuário matriculado SESC e dependentes, + 60 anos, professores da rede pública de ensino e estudantes com comprovante) e R$ 3,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado no SESC e dependentes)

Não recomendado para menores de 12 anos