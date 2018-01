Julia Roberts, mais perto do sonho de atuar na Broadway A atriz Julia Roberts, ganhadora de um Oscar por Eric Brockovich, realiza hoje o sonho de atuar na Broadway, com a pré-estréia de Three Days of Rain, espetáculo que ficará 12 semanas em cartaz nos palcos nova-iorquinos. Nas mãos do diretor Joe Mantello, que ganhou o prêmio Tony como melhor diretor de teatro em 2003 e melhor musical em 2004, Roberts vai dividir o palco com os atores Bradley Cooper (da série de televisão Alias) e Paul Rudd (200 Cigarettes). A chegada de Roberts, que não tem experiência teatral, gerou grande expectativa no público nova-iorquino, e as entradas para as primeiras apresentações já estão esgotadas. A estréia oficial será em 19 de abril. Este é o primeiro grande projeto da atriz desde o nascimento de seus filhos gêmeos Phinnaeus e Hazel, que têm 1 ano e quatro meses de idade. Há alguns meses, a atriz revelou à imprensa que estava muito nervosa com a estréia, já que seu grande sonho sempre foi atuar na Broadway. Three Days of Rain, escrita por Richard Greenberg, é uma peça em dois atos, separados por 35 anos, que conta a história de dois irmãos e de um amigo que querem descobrir o segredo que rodeia a relação de seus pais. Dois irmãos (Julia e Rudd) se reúnem com um amigo de infância (Cooper) durante a partilha dos bens de seus pais, que também eram amigos e sócios, e acabam se dando conta de que em jogo há muito mais que uma herança. Os três atores também representam os pais dos protagonistas durante a década de 60 e mostram como a relação entre eles marcará a de seus filhos no futuro. A obra de Greenberg concorreu em 1997 ao prêmio Pulitzer, que elege a cada ano os melhores profissionais do mundo do jornalismo e da literatura, após sua estréia no circuito Off-Broadway, alternativo ao das grandes produções. Após essa breve experiência teatral, Julia voltará à telona com Charlie Wilson´s War e Daniel Isn´t Talking, que estrearão em breve. Julia é uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood e já atuou em Uma Linda Mulher, em 1990 e mais recentemente em Doze Homens e um Segredo. Julia não é a primeira atriz de Hollywood que estréia na Broadway. Estrelas como Isabella Rosellini, Jessica Lange, Kathleen Turner e Whoopi Goldberg já pisaram nos palcos.