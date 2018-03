Julia Roberts em branca de neve A atriz Julia Roberts fechou acordo para interpretar a rainha má na adaptação de Branca de Neve, que será dirigida pelo indiano Tarsem Singh. A informação foi divulgada anteontem em comunicado do estúdio Relativity Media. Singh é conhecido por seus trabalhos sobre obras como Immortals (épico com estreia programada para o fim deste ano) e A Cela, protagonizada pela atriz e cantora Jennifer López. A previsão é de que as filmagens comecem no início de abril, com estreia marcada para junho de 2012. A clássica versão dos irmãos Grimm para o conto terá uma adaptação mais moderna, com roteiro de Melissa Wallack e Jason Keller. / EFE